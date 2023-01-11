В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою від Норвезького управління державних доріг, відтак Україна отримала від Норвегії 10 мостів.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг. У грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон”, – розповіли в Мінінфраструктури.

А також зазначили, що норвезькі мости встановлять на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів – вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо.

Варто зазначити, що також Норвегія передала понад 100 генераторів для забезпечення українських підрозділів охорони кордону. Відтак, днями українські прикордонники отримали черговий пакет допомоги для забезпечення підрозділів охорони кордону, а саме обладнання – понад 100 генераторів.

Крім того, у грудні 2022 року Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів інфраструктури.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гюітфельдт наголосила, що на сьогодні існує термінова потреба відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні.

“Мені приємно, що ми сьогодні підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи”, – сказала міністерка.

Угоду підписано в Осло між міністеркою і регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі.

Уряд Норвегії нагадав, що раніше виділяв 300 мільйонів норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Кошти було спрямовано на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та бюджетникам, а також на виплату пенсій та соціальних виплат.