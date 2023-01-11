Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається, що Держприкордонслужба України плідно співпрацює з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії радіаційній, хімічній, бактеріологічній чи ядерній загрозам.

Відтак, днями прикордонники отримали черговий пакет допомоги для забезпечення підрозділів охорони кордону, а саме обладнання – понад 100 генераторів.

Зазначимо, що на початку грудня 2022 року Державна прикордонна служба України отримала від Королівства Норвегія потужні генератори. Тоді повідомлялося, що це – лише перша партія такої допомоги від норвезьких партнерів. Очікується передавання додаткових генераторів та засобів індивідуального захисту протягом 2023 року.

У відомстві зауважили, що така допомога надається українським прикордонникам у межах співробітництва з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія. Отримані генератори допоможуть українським прикордонникам, попри енергетичний терор РФ, ефективно здійснювати свої функції на кордоні, зокрема щодо протидії незаконному переміщенню матеріалів, які можуть нести радіаційну, хімічну, бактеріологічну чи ядерну загрози.

Крім того, підвищиться автономність прикордонників у використанні засобів контролю, які потребують стаціонарного електроживлення чи підзаряджання.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія, яке є багаторічним партнером Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення радіаційної безпеки, вже передано значну кількість допомоги для підрозділів охорони державного кордону, зокрема, дозиметричне обладнання, засоби зв’язку екіпірування тощо.