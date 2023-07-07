Джерело: Bloomberg

Раніше відомий як “Альфа-Банк Україна”, Sense Bank є 11-м за розміром активів в Україні. Його номінальним власником є люксембурзька компанія ABH Holdings SA, яка належить громадянам Росії.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду оголошувати неплатоспроможним і, якщо необхідно, націоналізувати кредиторів власників, які потрапили під санкції через вторгнення Росії в Україну.

ABH Holdings SA заявила, що буде оскаржувати будь-яку націоналізацію, в тому числі в міжнародних судах.

“Новий закон є дискримінаційним і порушує міжнародні стандарти справедливості щодо інвесторів”, — йдеться в заяві. “Націоналізація АТ “Sense Bank” призведе до збитків як для власників облігацій, так і для акціонерів ABHH”.

У березні Центральний банк України заблокував спробу Фрідмана та його партнерів отримати дозвіл на збільшення власного капіталу кредитора на 1 мільярд доларів і продати його іноземному покупцеві.

Раніше цього тижня адвокати Фрідмана заявили суду ЄС, що його життя було “знищено” санкціями. ЄС стверджує, що його докази свідчать про те, що Фрідман є співзасновником Alfa Group, яка контролює найбільшого в Росії роздрібного продавця та приватний банк, і має тісні зв’язки з російським політичним режимом.

Міжнародний валютний фонд у коментарі після першого перегляду своєї програми кредитування для України заявив, що країна повинна уникати “надмірного втручання” в банківський сектор, “включно з перспективою націоналізації з причин, не пов’язаних з фінансовою стабільністю” через можливі ризики.