Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити "зернову ініціативу" мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв".

Про це повідомляє пресслужба парламенту України з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайди.

За його словами, це дозволить суттєво збільшити експорт української агропродукції.

“До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. В нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до «зернової ініціативи» портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям”, – сказав Олександр Гайду.

А також зазначив, що саме витрати на логістику відбирають в аграріїв доходи від урожаю. Тому скорочення відстані перевезень – це можливість зменшити витрати на транспортування та скоротити час доставлення вантажів.

Водночас голова профільного комітету наголошує, що у такого рішення можливі безпекові ризики. Адже поки ЗСУ не витиснуть окупантів з Кінбурнської коси, небезпека для портів та суден залишатиметься.

“Продовження та розширення роботи коридору – це питання світової продовольчої безпеки. І його позитивне вирішення – гарантія світової стабільності”, – підсумував Гайду.

Зазначимо, що світові лідери G20 підтримали зусилля стосовно збереження Чорноморської зернової ініціативи. Вони виступають за це, щоб пом’якшити продовольчу безпеку, але зіткнулися з критикою через відсутність подальших дій для боротьби з голодом у світі.

G20 закликала до скоординованих дій щодо продовольчої безпеки. Вже наближається термін, коли спливає початковий термін дії угоди.

Російське вторгнення до країни-експортера зерна України підштовхнуло світові ціни на основні продукти до рекордного рівня на початку цього року. ООН попереджало про погіршення продовольчої ситуації в найбідніших країнах.

Наприкінці липня “зернова ініціатива” полегшила постачання зерна. Вдалося відправити приблизно 10 мільйонів тонн агропродукції, що допомогло стримати міжнародні ціни.

Якщо Росія не висуне заперечень, то угоду буде автоматично продовжено.

“Вкрай важливо, щоб угода про експорт чорноморського зерна була продовжена наприкінці цього тижня”, — заявив президент Франції Емманюель Макрон після саміту G20.