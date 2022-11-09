Україна сподівається на продовження угоди про експорт зерна щонайменше ще на один рік, із розширенням переліку товарів та портів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова.

Термін дії угоди, яка полегшила глобальну продовольчу кризу шляхом розблокування трьох великих українських портів під час широкомасштабного вторгнення Росії, закінчується 19 листопада, і минулого місяця вона опинилася під загрозою, коли Москва зупинила свою участь в угоді, перш ніж знову приєднатися.

Ця угода дозволила поставити на зовнішні ринки близько 10,5 млн тонн українського продовольства, в основному зерна, з моменту її укладення в липні за посередництва Туреччини та ООН.

“Ми сподіваємося, що не пізніше наступного тижня від наших партнерів, Туреччини та ООН, ми знайдемо розуміння, і весь ринок також матиме чіткий сигнал щодо подальшого функціонування та продовження ініціативи”, – заявив Юрій Васьков.

Також він розповів, що Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити угоду щонайменше на один рік, а також розширити угоду на порти південної Миколаївської області, яка забезпечувала 35% українського експорту продовольства до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

За його словами, Україна вимагала впорядкувати обов’язковий огляд суден, які перевозять продовольство, оскільки Київ вважає, що Росія навмисне гальмує перевірки, щоб зменшити швидкість експорту.

“Ми вже … вимагаємо впорядкувати перевірки або скасувати перевірки суден, які відійшли, тому що це безглуздо. Або збільшити кількість інспекційних груп”, – наголосив заступник міністра інфраструктури України.

Також він додав, що інспектори Об’єднаного координаційного центру, який курує угоду, проводили лише 12 перевірок на день, а необхідно 25-30 перевірок.

“Коли Туреччина та ООН провели власні інспекції, вони довели, що можна проводити більш як 40 інспекцій на день. Тепер, коли Росія повернулася… ми знову маємо загалом 12 інспекцій на день. Вони не пояснюють причини затримок, але і не приховують, що роблять це для того, щоб ускладнити роботу коридору”, – розповів Юрій Васьков.

Крім того, він зазначив, що ні ООН, ні Туреччина не повідомили Києву про висунуті Росією умови продовження угоди. Росія після припинення участі в ініціативі та повернення до неї, заявила, що отримала гарантії, що зерновий коридор не використовуватиметься у військових цілях. В ООН заявили, що продовжать працювати над полегшенням умов для експорту російських добрив.

Юрій Васьков наголосив, що Київ виступає за виключно мирне використання зернового коридору, а нинішня угода передбачає експорт добрив. Але наразі не було жодної заявки від суден, які хотіли б перевезти аміак з українських портів.

“Україна підтверджувала і підтверджує, що зерновий коридор – тільки для суден, які беруть участь в ініціативі – як у минулому, так і в майбутньому”, – підсумував заступник міністра інфраструктури України.

Нагадаємо, що 7 листопада в Анкарі відбулась зустріч за участю делегації Міністерства оборони США. Туреччина заявила, що наполягатиме на продовженні зернової угоди ще на наступні дванадцять місяців.

Варто зазначити, що 29 жовтня РФ заявила про свій вихід з “зернової угоди”. Це сталось після атаки безпілотників на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі.

“Зернова угода” між країнами була укладена в липні за посередництва ООН і Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти зернову ініціативу, попри відмову Москви.

Натомість вже 2 листопада у міністерстві оборони РФ заявили, що РФ відновлює свою участь у “зерновій угоді”, яку тимчасово зупинила після вибухів у Севастополі.