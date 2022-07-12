Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.
За підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено великий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності “Дельта”, що з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями.
“Для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення. Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі”, – наголосив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.
Також зазначається, що тепер прапор України буде включений у шаблон оформлення всіх документів MIP.
Довідка. Багатостороння програма інтероперабельності (MIP) є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.
Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про ситуацію між системами бойового управління. Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності “Дельта” здійснюється з 2019 року.
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