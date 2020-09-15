Україна до кінця нинішнього року розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) два транші по $700 мільйонів кожен.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

“Що ми плануємо з приводу запозичень? Дійсно, у нас в планах отримати ще два транші МВФ по 700 мільйонів доларів. Від Світового банку також розраховуємо отримати позику. Тобто, якщо цей сценарій справджується, ми можемо сказати, що рік у нас не буде проблем, і тому ці питання по внутрішньому ринку легко можуть перекрити зовнішні джерела запозичень”, – сказав він.

За словами Марченка, всі структурні маяки, які ставив МВФ перед Україною, майже виконані.

“Місія мала приїхати в серпні, по різним причинам вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні”, – додав міністр.

Він також додав, що відстрочка приїзду місії була пов’язана з кадровими призначеннями в Національному банку України.

“Кадрові призначення в Нацбанк – виникали питання. Потім вони ці питання зняли, зараз нормальна комунікація з Нацбанком у них є”, – резюмував Марченко.