Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю виданню “Українська правда”.
“Що ми плануємо з приводу запозичень? Дійсно, у нас в планах отримати ще два транші МВФ по 700 мільйонів доларів. Від Світового банку також розраховуємо отримати позику. Тобто, якщо цей сценарій справджується, ми можемо сказати, що рік у нас не буде проблем, і тому ці питання по внутрішньому ринку легко можуть перекрити зовнішні джерела запозичень”, – сказав він.
За словами Марченка, всі структурні маяки, які ставив МВФ перед Україною, майже виконані.
“Місія мала приїхати в серпні, по різним причинам вони зробили паузу, хочуть подивитися, як буде розвиватися ситуація в Україні”, – додав міністр.
Він також додав, що відстрочка приїзду місії була пов’язана з кадровими призначеннями в Національному банку України.
“Кадрові призначення в Нацбанк – виникали питання. Потім вони ці питання зняли, зараз нормальна комунікація з Нацбанком у них є”, – резюмував Марченко.
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