Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, в уряді розраховують пройти шлях переговорів про вступ у Європейський Союз “менше, ніж за 2 роки”. Шмигаль запевнив, що тоді Україна стане повноправним членом ЄС.
Голова Кабміну нагадав, що обсяг роботи – “колосальний”. Водночас видно, що європейські партнери налаштовані на “продуктивну співпрацю в питанні інтеграції”.
“Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій”, – сказав Шмигаль.
Він додав, що це буде не лише “важливим сигналом подальшої підтримки України у війні”, але і продемонструє, що ЄС “відкритий до переговорного процесу про вступ України”.
- У мережі з’явилася низка неправдивої інформації про кандидатство України в Європейському Союзі. Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував найпоширеніші з них.
- Нагадаємо, що 23 червня глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу офіційно надали статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- Раніше представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б Росії, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.
- Натомість президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна ще до війни “довела, що вона на правильному шляху”. Наша держава заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.