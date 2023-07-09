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Як пояснили у виданні, Захід розробив системи ППО для протидії ракетним атакам, але знищення “цілого загону безпілотників” вартістю $50 тис. за штуку ракетами, кожна з яких коштує $1 млн, не можна назвати ідеальним.

“Це невигідно, тому нам потрібно постійно знижувати вартість інструментів, які ми використовуємо для знищення безпілотних літальних апаратів типу “Shahed”, – сказав віце-прем’єр Михайло Федоров.

Тому, як зазначає видання, мова йде про виявлення дронів акустичними та іншими засобами, а також про фактичне їх знищення. У 2022 році в Україні стартував проєкт “Армія дронів”, який переріс у держпрограму, що охоплює все: від виробництва безпілотних літальних апаратів до навчання пілотів дронів.

За словами Федорова, виробництво безпілотників в даний час налагоджене по всій Україні, попри загрозу російських авіаударів. Як пояснив віце-прем’єр, виробникам було наказано розподілити роботу по різних майданчиках і використовувати бомбосховища для деяких частин виробничого процесу.

“Сьогодні цей підхід працює, і всі виробники продовжують працювати, і ракети не б’ють по виробництву. Удари звісно бувають, але не в таких масштабах”, – наголосив він.

Водночас Федоров додав, що більше 80% закуповуваних для ЗСУ дронів українського виробництва і збірки.

Своєю чергою, Анатолій Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, порівняв підхід України до технологічних інновацій з російським підходом. За його словами, в той час як в Росії надають перевагу підходу “зверху вниз” і в ньому домінують держпідприємства, в Україні рушійною силою є приватний сектор, в який залучено ціла низка невеликих компаній.

“Коли ми починали цей проєкт минулого року, було сім компаній, які могли б продати дрони державі. Сьогодні їх вже 40, а до кінця року буде 50”, – прокоментував Федоров.

Бригадний генерал Юрій Щиголь підкреслив, що через кілька місяців після початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що найефективнішим способом ведення розвідки і ураження противника є безпілотні літальні апарати.

Щиголь, який виступає куратором закупівель для держпрограми, сказав, що в даний час закуплено 15 тис. дронів. При цьому найбільше надходить через Міноборони, а інші поставляються за рахунок іноземної допомоги та волонтерів.

“Наша мета цього року – закупити понад 200 тис. ударних і великих розвідувальних безпілотників. Ми купимо стільки дронів, скільки доступно для покупки на ринку”, – зазначив Щиголь.

Водночас, як зауважило видання, загальна кількість безпілотників, які українські захисники використовують на полі бою, невідома.