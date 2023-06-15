Україна та Північна Македонія домовились про "транспортний безвіз", який передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання українсько-македонської Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, яке відбулося у столиці Північної Македонії Скоп’є. Також досягнуто згоди про основні умови бездозвільного проїзду та внесення змін до двосторонньої Угоди.

“Розширюємо список країн, з якими лібералізуємо транспортні перевезення. Створення умов для ефективної роботи наших перевізників – одне з ключових завдань міністерства. “Транспортний безвіз” вже діє з Європейським Союзом, у березні його продовжено до червня 2024 року. Ми не зупиняємось, тривають відповідні перемовини з іншими країнами”, – підкреслив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Щоб скористатися “транспортним безвізом”, у перевізників має бути сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності не нижче Євро-3.

Також Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік. А також узгодили порядок дії цих дозволів. Вони можуть бути використані як в прямому, так і у зворотному напрямку. Такий вид дозволів дійсний для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Європарламент схвалив “транспортний безвіз” між Україною та ЄС. Депутати Європарламенту ратифікували угоду про вантажні перевезення автотранспортом між Україною та Європейським Союзом.

Ця угода скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС. Варто зазначити, що угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур – після підписання в Ліоні у червні 2022 року.

Завдяки цій угоді українські водії продовжують використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС, які є в наявності, без необхідності отримувати міжнародне посвідчення водія.