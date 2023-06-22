Україна все ще не отримала доступу до українських полонених в Угорщині — омбудсмен

Станом на 22 червня українська сторона не отримала доступу до українських військовополонених в Угорщині. Вони фактично перебувають в ізоляції через дії Будапешта.

Джерело: національний телемарафон.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна намагається встановити контакт із 8 військовополоненими. Загалом в Угорщині утримували 11 військових, але, як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, трьох із них вдалося вивезти.

“Ми знаємо, де вони знаходяться. Не розуміємо, чому українських дипломатів досі не допустили до них. Фактично вони знаходяться в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали телефони, які їм дали, щоб поспілкуватися з родичами. Ми знаємо, що до деяких (з них, – ред.) родичі приїхали. Нам невідомо, як відбувалось спілкування”, – наголосив омбудсмен.

Стосовно передачі полонених Росія не повідомила Міжнародному комітету Червоного Хреста. За словами організації, вони дізналися про передачу з публічних каналів, коли ця інформація з’явилася в медіа.

Омбудсмен додав, що особа вважається військовополоненим юридично, коли перебуває на території країни однієї зі сторін міжнародного воєнного конфлікту. Відповідно, коли українців передали до Угорщини – вони автоматично не вважаються полоненими. Тому не зрозуміло, з яких причин Будапешт тримає в ізоляції військових ЗСУ.