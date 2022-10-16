Лише за перші три дні цього тижня росіяни завдали до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці. Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Проте Україна була готова до такого сценарію. Уряд мобілізував зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду зауважив, що логічним наслідком російських атак та інших злочинних дій стало перше міжнародне визнання РФ державою-терористом. ПАРЄ у своїй резолюції назвала російський режим терористичним та закликала прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Шмигаль наголосив, що на фінальному етапі підготовки до опалювального сезону з резервного фонду держбюджету виділили 357 млн грн на ремонти інфраструктури в постраждалих від ракетних атак регіонах: на Київщині та Сумщині. Ідеться про критично важливі для життя людей об’єкти.

Окрім цього, уряд ухвалив дві постанови щодо врегулювання заборгованостей. 76 млрд грн скерують на виплату боргів суб’єктам газового ринку. Так підприємства ринку працюватимуть стабільно та надаватимуть послуги в повному обсязі.

Також ухвалили постанову, якою дозволили застосування проєктів повторного використання в будівництві. Це не лише пришвидшить, але й здешевить будівельні роботи. У результаті люди якнайшвидше зможуть отримати нове або відновлене житло.

Глава уряду повідомив про нову державну кредитну програму, яка допоможе підприємствам відновитися. Це кредит для бізнесу, що втратив виробничі потужності через війну: пільгова кредитна ставка, строк до 5 років на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу, держава забезпечує до 80% тіла кредиту.

Він зауважив, що у межах міжнародної підтримки, Україна вже отримала від Європейського інвестиційного банку додаткові 550 млн євро, котрі спрямують на ремонт енергомережі та відновлення надання критично важливих послуг мешканцям громад.

Окремо Шмигаль акцентував на тому, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.