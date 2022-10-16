Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Очільник уряду зауважив, що логічним наслідком російських атак та інших злочинних дій стало перше міжнародне визнання РФ державою-терористом. ПАРЄ у своїй резолюції назвала російський режим терористичним та закликала прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.
Шмигаль наголосив, що на фінальному етапі підготовки до опалювального сезону з резервного фонду держбюджету виділили 357 млн грн на ремонти інфраструктури в постраждалих від ракетних атак регіонах: на Київщині та Сумщині. Ідеться про критично важливі для життя людей об’єкти.
Окрім цього, уряд ухвалив дві постанови щодо врегулювання заборгованостей. 76 млрд грн скерують на виплату боргів суб’єктам газового ринку. Так підприємства ринку працюватимуть стабільно та надаватимуть послуги в повному обсязі.
Також ухвалили постанову, якою дозволили застосування проєктів повторного використання в будівництві. Це не лише пришвидшить, але й здешевить будівельні роботи. У результаті люди якнайшвидше зможуть отримати нове або відновлене житло.
Глава уряду повідомив про нову державну кредитну програму, яка допоможе підприємствам відновитися. Це кредит для бізнесу, що втратив виробничі потужності через війну: пільгова кредитна ставка, строк до 5 років на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу, держава забезпечує до 80% тіла кредиту.
Він зауважив, що у межах міжнародної підтримки, Україна вже отримала від Європейського інвестиційного банку додаткові 550 млн євро, котрі спрямують на ремонт енергомережі та відновлення надання критично важливих послуг мешканцям громад.
Окремо Шмигаль акцентував на тому, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.
- Вечір 15 жовтня Київ та весь центральний регіон провели без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами.
- 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, що прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у столиці та області попередили про можливі проблеми з енергопостачанням.
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що необхідно робити, якщо зникли електрика, водопостачання або газ.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов’язань із забезпечення населення електроенергією (термін яких спливає 30 жовтня), що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення.