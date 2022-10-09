Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов'язань із забезпечення населення електроенергією (термін яких спливає 30 жовтня), що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення.

Про це він розповів у коментарі “Інтерфакс-Україна”.

Він наголосив, що для населення “нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними”.

Зараз Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

Так, побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Довідка. ПСО (або PSO, Public Service Obligation) – механізм забезпечення пільгової ціни послуг для населення учасниками ринку. Затверджений постановою Кабміну №483 від червня 2019 року.

Нещодавно європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила на 50 МВт у нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.

Відтепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово. Крім того, під час опалювального сезону буде технічна можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність.