Про це він розповів у коментарі “Інтерфакс-Україна”.
Він наголосив, що для населення “нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними”.
Зараз Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.
Так, побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.
Довідка. ПСО (або PSO, Public Service Obligation) – механізм забезпечення пільгової ціни послуг для населення учасниками ринку. Затверджений постановою Кабміну №483 від червня 2019 року.
Нещодавно європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила на 50 МВт у нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.
Відтепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово. Крім того, під час опалювального сезону буде технічна можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність.
- В “Укренерго” вже прорахували різні сценарії проходження опалювального сезону і готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Україна не тільки має достатньо внутрішніх резервів генерації та палива для неї, але й завдяки синхронізації з системою континентальної Європи, у разі потреби, може звернутися по допомогу до європейських партнерів.
- З 24 лютого, від початку повномасштабної російсько-української війни, військові РФ пошкодили 349 об’єктів енергетичної інфраструктури, з них 11 ТЕЦ і 3 ТЕС.
- 26 липня Кабінет міністрів ухвалив звернення до уряду США щодо надання Україні “газового ленд-лізу” з метою стабільного проходження опалювального сезону.