Відповідний указ Глава держави підписав 23 березня.

До санкційного списку увійшли 78 російських компаній із різними видами діяльності, зокрема, деякі медіа.

Відтак під санкції на три роки потрапили:

  • Автономна некомерційна організація  “Інтернет-Преса”, назва “Свободная преса”, адреса svpressa.ru
  • Акціонерне товариство “Газета.Ру”, адреса gazeta.ru
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “Утро.Ру”, адреса utro.ru
  • Автономна некомерційна організація “Вільна електронна енциклопедія “Довідник Патріота”, адреса ruxpert.ru
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “Кассад Групп”, назва “Голос Севастополя”, адреса voicesevas.ru
  • Федеральне державне унітарне підприємство “Міжнародне інформаційне агентство “Росія сьогодні”, назва “Украина.ру”, адреса ukraina.ru
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “Лента.Ру”, адреса lenta.ru
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗМІ2”, назва “Новостной агрегатор СМИ2”, адреса smi2.ru
  • Автономна некомерційна організація “ТВ-Новини”, назва “Russia Today”, адреса rt.com
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “Федеральне агентство новин”, назви “Журналистская Правда”, “Аналитическая служба Донбасса”, “ПИКiNFORM”, “Официальный сайт ДНР”, “Портал ДНР”, “RUmedia24”, “ДНР24”, “RM-News”, “Howto-news”, “NOVOSTI.ICU”, адреси jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu
  • Федеральне державне унітарне підприємство “Інформаційне телеграфне агентство Росії (ІТАР-ТАСС)”, назва “ТАСС”, адреса tass.ru

Українські провайдери матимуть обмежити доступ користувачів до зазначених ресурсів.