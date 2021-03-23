Відповідний указ Глава держави підписав 23 березня.
До санкційного списку увійшли 78 російських компаній із різними видами діяльності, зокрема, деякі медіа.
Відтак під санкції на три роки потрапили:
- Автономна некомерційна організація “Інтернет-Преса”, назва “Свободная преса”, адреса svpressa.ru
- Акціонерне товариство “Газета.Ру”, адреса gazeta.ru
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Утро.Ру”, адреса utro.ru
- Автономна некомерційна організація “Вільна електронна енциклопедія “Довідник Патріота”, адреса ruxpert.ru
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Кассад Групп”, назва “Голос Севастополя”, адреса voicesevas.ru
- Федеральне державне унітарне підприємство “Міжнародне інформаційне агентство “Росія сьогодні”, назва “Украина.ру”, адреса ukraina.ru
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Лента.Ру”, адреса lenta.ru
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗМІ2”, назва “Новостной агрегатор СМИ2”, адреса smi2.ru
- Автономна некомерційна організація “ТВ-Новини”, назва “Russia Today”, адреса rt.com
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Федеральне агентство новин”, назви “Журналистская Правда”, “Аналитическая служба Донбасса”, “ПИКiNFORM”, “Официальный сайт ДНР”, “Портал ДНР”, “RUmedia24”, “ДНР24”, “RM-News”, “Howto-news”, “NOVOSTI.ICU”, адреси jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu
- Федеральне державне унітарне підприємство “Інформаційне телеграфне агентство Росії (ІТАР-ТАСС)”, назва “ТАСС”, адреса tass.ru
Українські провайдери матимуть обмежити доступ користувачів до зазначених ресурсів.
- В травні 2020 року Україна подовжила санкції щодо 235 юридичних осіб та 377 фізичних осіб. Серед них — популярні російські сайти та соцмережі, як “Вконтакте” та “Яндекс”.
- У лютому 2021 року Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради Національної безпеки і оборони щодо накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення припинили трансляцію цих телеканалів.
- Експрацівники “медіахолдингу Медведчука” створили новий канал на базі львівського “Першого незалежного”. Новий канал заблокували в супутнику після виходу в етер, однак він продовжує мовлення на YouTube.
- 9 березня Зеленський заявив, що влада працює над блокуванням мовлення підсанкційних телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK на YouTube.