Кабінет Міністрів ухвалив постанову про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Уряду.

Зазначається, що рішення про вихід України з цієї угоди ухвалено з огляду на втрату міжнародним договором свого практичного значення.

У пояснювальній записці до проєкту постанови наголошується, що Протокол про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу підписаний урядами держав-учасниць СНД 13 листопада 1992 року та визначає, що Рада є координувальним органом щодо формування і реалізації міждержавних програм по дослідженню і використанню космічного простору.

“Протокол про затвердження Положення про Раду є в цілому застарілим, в сучасних реаліях втратив свою актуальність, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами, а отже не застосовується на практиці”, – йдеться в документі.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.

Як відомо, в останні роки на фоні російської агресії Україна взяла курс на формальний вихід з СНД.

Так, у травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).

У документі, що складався з преамбули і 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.