Про це повідомило “Укренерго“.
Відповідно до умов добових аукціонів з 7 липня буде знижено потужність експорту електроенергії до Румунії зі 100 до 50 МВт.
30 червня Україна відновила експорт електроенергії до країн ЄС. За даними Дениса Шмигаля у Telegram, енергетичний безвіз із ЄС, який запровадили у березні, вже дає результат. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень. Лише за перший день “Укренерго” заробило 10 млн грн.
За даними Міністерства енергетики, Україна може замінити постачання газу з РФ в Європу своєю електроенергією на 17%. У такий спосіб наша держава може допомогти ЄС позбутися залежності від енергоносіїв з Росії.
Під час 25-ї конференції Gazterm-2022 в Польщі заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що російська нафта, газ та ядерне паливо перетворили на зброю, яка використовується проти вільного світу. Він наголосив, що позбутися енергетичної залежності від РФ у першу чергу є безпековим питанням.
Заступник міністра додав, що Україна залишається надійним партнером Європи у сфері енергетики. У середині травня наша країна запропонувала близько половини потужностей підземних сховищ газу європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.
- Нагадаємо, 7 червня радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила про перспективи експорту української електроенергії до країн ЄС та мільйони євро прибутку на рік. Таку можливість відкриває рішення компанії ENTSO-E.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Україну, та НАЕК “Укренерго” зокрема, з успішним підключенням до електромережі Європейського Союзу.
- Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький запевнив, що наступний опалювальний сезон українська енергосистема зможе пройти рівномірно та за будь-яких сценаріїв.