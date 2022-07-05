Відповідно до умов добових аукціонів з 7 липня буде знижено потужність експорту електроенергії до Румунії зі 100 до 50 МВт.

30 червня Україна відновила експорт електроенергії до країн ЄС. За даними Дениса Шмигаля у Telegram, енергетичний безвіз із ЄС, який запровадили у березні, вже дає результат. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень. Лише за перший день “Укренерго” заробило 10 млн грн.