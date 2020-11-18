Про це сьогодні під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що комітет Парламенту з питань бюджету підтримав рішення Уряду щодо виділення 1 млрд грн на придбання експрес-тестів.

За його словами, ці тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги.

“Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування громадян. Всього буде закуплено 6 мільйонів таких тестів. Часто приводять приклад Словаччини, яка провела загальне тестування, так от 6 млн це в чотири рази більше, ніж було використано під час тестування у Словаччині”, – пояснив прем’єр.

Він також додав, що ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей. Додаткові кошти також будуть направлені в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів.

“Будемо сподіватися, що до їх використання не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі варіанти”, – сказав Шмигаль.