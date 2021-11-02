Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про спрощення набуття українського громадянства для деяких категорій осіб, зокрема іноземних бійців АТО і росіян, яких переслідують з політичних мотивів.

Відповідне рішення нардепи ухвалили на позачерговому засіданні.

Законопроєкт №5630 підтримали 302 народних депутати.

Він передбачає спрощення процедури набуття українського громадянства:

громадянам Російської Федерації, яких переслідують за політичними переконаннями;

іноземцям та особам без громадянства, які служать/служили у лавах Збройних силах України та/або брали участь в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Наразі нардепи ухвалили законопроєкт за основу й підтримали скорочення термінів підготовки до другого читання вдвічі.

Нагадаємо, що раніше РНБО запропонувало зобов’язати всіх осіб, що мають подавати декларації про доходи, позначати в них інформацію про наявність громадянства окрім українського.