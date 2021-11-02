Відповідне рішення нардепи ухвалили на позачерговому засіданні.
Законопроєкт №5630 підтримали 302 народних депутати.
Він передбачає спрощення процедури набуття українського громадянства:
- громадянам Російської Федерації, яких переслідують за політичними переконаннями;
- іноземцям та особам без громадянства, які служать/служили у лавах Збройних силах України та/або брали участь в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.
Наразі нардепи ухвалили законопроєкт за основу й підтримали скорочення термінів підготовки до другого читання вдвічі.
Нагадаємо, що раніше РНБО запропонувало зобов’язати всіх осіб, що мають подавати декларації про доходи, позначати в них інформацію про наявність громадянства окрім українського.
- У 2019 році до парламенту було подано суперечливий законопроєкт про подвійне громадянство. “Європейська Солідарність” заявляла, що законопроєкт про подвійне громадянство може легалізувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це надасть можливість громадянам із російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради. Закон було знято з розгляду.
- Майже половина українців виступають проти ідеї подвійного громадянства з іншими країнами. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.