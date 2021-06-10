Про це він написав у Twitter.
Як наголосив Кулеба, Угорщина стала першою країною, яка визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Вже відзавтра кордони Угорщини відкриються для вакцинованих українців.
“Офіційно: Україна й Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення”, – оголосив він.
- У Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- 20 травня Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.
- 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують через місяць.
- Крім того, в Євросоюзі запускають систему цифрових COVID-сертифікатів для мандрівників-нерезидентів, в тому числі з США.