Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. Отже, вакциновані українці зможуть подорожувати до Угорщини.

Про це він написав у Twitter.

Як наголосив Кулеба, Угорщина стала першою країною, яка визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Вже відзавтра кордони Угорщини відкриються для вакцинованих українців.

“Офіційно: Україна й Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення”, – оголосив він.