Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар запевнив, що компанія підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність, тож ніколи не постачала і не постачатиме свою продукцію до РФ.

Про це він зазначив у коментарі американському телеканалу CNN.

Туреччина та Україна вже багато років співпрацюють на стратегічному рівні, зокрема в оборонній сфері. Туреччина підтримує Україну технологіями ударних дронів, водночас купує двигуни для них в Україні. Байрактар зауважив, що це вигідна співпраця для обох країн.

На запитання щодо ймовірності постачання продукції Baykar Makina у РФ, гендиректор відповів, що цього ніколи не станеться.

“Ми нічого такого не робили й не забезпечували продукцією РФ. І ми ніколи не робитимемо цього. Ми підтримуємо Україну, її суверенітет і боротьбу за незалежність”, – резюмував Халук Байрактар.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ, творець безпілотників Bayraktar Халук Байрактар долучився до підтримки України.

Довідка. Халук Байрактар – турецький підприємець і меценат. Генеральний директор компанії Baykar Defence, яка, зокрема, виробляє БпЛА Bayraktar. Отримав Орден “За заслуги” ІІІ ступеня після того, як Україна закупила 6 безпілотників у 2020 році.

Bаyraktar TB2 (Taktik Blok 2) — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Імовірно, перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах.