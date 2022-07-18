Про це він зазначив у коментарі американському телеканалу CNN.
Туреччина та Україна вже багато років співпрацюють на стратегічному рівні, зокрема в оборонній сфері. Туреччина підтримує Україну технологіями ударних дронів, водночас купує двигуни для них в Україні. Байрактар зауважив, що це вигідна співпраця для обох країн.
На запитання щодо ймовірності постачання продукції Baykar Makina у РФ, гендиректор відповів, що цього ніколи не станеться.
“Ми нічого такого не робили й не забезпечували продукцією РФ. І ми ніколи не робитимемо цього. Ми підтримуємо Україну, її суверенітет і боротьбу за незалежність”, – резюмував Халук Байрактар.
У перші дні повномасштабного вторгнення РФ, творець безпілотників Bayraktar Халук Байрактар долучився до підтримки України.
Довідка. Халук Байрактар – турецький підприємець і меценат. Генеральний директор компанії Baykar Defence, яка, зокрема, виробляє БпЛА Bayraktar. Отримав Орден “За заслуги” ІІІ ступеня після того, як Україна закупила 6 безпілотників у 2020 році.
Bаyraktar TB2 (Taktik Blok 2) — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Імовірно, перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах.
- Нагадаємо, Норвегія підтримала ініціативу європейських країн, котрі вже зібрали кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України. Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію з метою збору коштів на Bayraktar TB2. Ціль — зібрати $5,5 млн.
- Раніше у компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники “Байрактар” безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.
- Раніше благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- У Польщі вже зібрали перший мільйон злотих (7 350 000 мільйонів гривень) на купівлю бойового безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 для України.