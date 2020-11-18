Україні нададуть безкоштовну вакцину проти COVID-19 для 20% населення, — Ляшко

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Стало відомо, що Україна, як одна з країн, яку включено в роботу глобального механізму COVAX, має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно”, – написав Ляшко.
За його даними, у першій половині 2021 року понад 4 млн українців зможуть вакцинуватися коштом фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн.
До цього механізму входить вакцина Moderna, ефективність якої майже 95%.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Раніше американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.
- Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
- Чотири вакцини проти COVID-19 нині проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.