Україні нададуть безкоштовну вакцину проти COVID-19 для 20% населення, — Ляшко

У середу, 18 листопада, COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти коронавірусу для 20% населення.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Стало відомо, що Україна, як одна з країн, яку включено в роботу глобального механізму COVAX, має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно”, – написав Ляшко.

За його даними, у першій половині 2021 року понад 4 млн українців зможуть вакцинуватися коштом фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн.

До цього механізму входить вакцина Moderna, ефективність якої майже 95%.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.