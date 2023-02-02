Про це інформує пресслужба Державного підприємства “Антонов” у Twitter.
Над віртуальною моделлю працювала студія iniBuilds.
Український борт додадуть в Microsoft Flight Simulator з релізом окремого доповнення. Аби пілотувати легендарний літак, необхідно буде придбати в Steam DLC вартістю $19,99. Водночас поки що невідомо, чи передбачена регіональна вартість для України.
🇺🇦Mriya came alive in the Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) game! https://t.co/D7aIljVCSg
— ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) February 2, 2023
Наразі віртуальний Ан-225 зможуть придбати користувачі ПК-версії MSFS, тоді як на Xbox Series S|X “Мрію” додадуть після оновлення гри Sim Update 12.
Передбачається, що частину коштів від продажу оновлення з найбільшим літаком у світі передадуть на будівництво нової “Мрії” ДП “Антонов”.
Зауважимо, у червні 2022 року стало відомо, що напрацьовують проєкт будівництва нового літака, який після закінчення повномасштабної війни зможе встановити ще багато рекордів.
Ан-225 “Мрія” – світова легенда й один із символів України. Це єдиний у своєму роді літак, який встановив 240 світових рекордів.
Довідка. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом. Через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 “Мрія”.
Державне підприємство “Антонов” – українське авіабудівне підприємство, що об’єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків. З 4 квітня 2015 р. входить до складу державного концерну “Укроборонпром”.
- Раніше в мережі було опубліковано фото знищеного літака Ан-225 “Мрія”. Літак знаходився на стоянці в місті Гостомель, в якому з 24 лютого 2022 року тривали бої.
- У межах кримінального провадження Служба безпеки України перевіряє працівників ДП “Антонов” щодо можливої співпраці з ворогом, який знищив найбільший у світі літак Ан-225 “Мрія”. Спецслужбовці встановлюють, чому керівництво “Антонова” не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.