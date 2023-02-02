Український Ан-225 "Мрія" стане новим літаком в серії Famous Flyer для Microsoft Flight Simulator. Найбільший літак у світі з’явиться в грі 27 лютого, саме у цей день росіяни знищили літак під час спроби захопити аеродром "Гостомель".

Про це інформує пресслужба Державного підприємства “Антонов” у Twitter.

Над віртуальною моделлю працювала студія iniBuilds.

Український борт додадуть в Microsoft Flight Simulator з релізом окремого доповнення. Аби пілотувати легендарний літак, необхідно буде придбати в Steam DLC вартістю $19,99. Водночас поки що невідомо, чи передбачена регіональна вартість для України.

🇺🇦Mriya came alive in the Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) game! https://t.co/D7aIljVCSg — ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) February 2, 2023

Наразі віртуальний Ан-225 зможуть придбати користувачі ПК-версії MSFS, тоді як на Xbox Series S|X “Мрію” додадуть після оновлення гри Sim Update 12.

Передбачається, що частину коштів від продажу оновлення з найбільшим літаком у світі передадуть на будівництво нової “Мрії” ДП “Антонов”.

Зауважимо, у червні 2022 року стало відомо, що напрацьовують проєкт будівництва нового літака, який після закінчення повномасштабної війни зможе встановити ще багато рекордів.

Ан-225 “Мрія” – світова легенда й один із символів України. Це єдиний у своєму роді літак, який встановив 240 світових рекордів.

Довідка. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом. Через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 “Мрія”.

Державне підприємство “Антонов” – українське авіабудівне підприємство, що об’єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків. З 4 квітня 2015 р. входить до складу державного концерну “Укроборонпром”.