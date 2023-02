Про це інформує пресслужба Державного підприємства “Антонов” у Twitter.

Над віртуальною моделлю працювала студія iniBuilds.

Український борт додадуть в Microsoft Flight Simulator з релізом окремого доповнення. Аби пілотувати легендарний літак, необхідно буде придбати в Steam DLC вартістю $19,99. Водночас поки що невідомо, чи передбачена регіональна вартість для України.

🇺🇦Mriya came alive in the Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) game! https://t.co/D7aIljVCSg

— ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) February 2, 2023