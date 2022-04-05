Про це повідомляють #Букви.
Так, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, цієї ночі українська ППО збила над областю дві ракети російських окупантів. Уламки ракети спричинили невелику пожежу в одному із сіл Дніпропетровщини, проте ніхто не постраждав.
Ще дві ракети окупантів було знищено над Рівненщиною, заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Також одну ракету українська ППО знищила у небі над Волинською областю, повідомив очільник місцевої ОВА Юрій Погуляйко. Унаслідок падіння уламків не виникло ніяких негативних наслідків, додав він. Відтак подякував ЗСУ за відмінну службу.
- Нагадаємо, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив про нові наміри РФ в Україні. За його словами, щоб “винести росіян якнайдалі”, Україна потребує важкої зброї.
- Раніше американський актор та режисер Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу з закликом допомогти Україні, придбавши необхідне для захисту озброєння. Актор переконаний, що навіть допомога одного мільярдера дасть змогу Україні виграти війну проти РФ.
- Відомо, що прем’єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує відправку в Україну систем протиповітряної оборони С-300.