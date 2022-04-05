У ніч на 5 квітня російські окупанти знову намагались обстріляти українські міста ракетами. Проте завдяки системам протиповітряної оборони плани ворога зазнали краху.

Про це повідомляють #Букви.

Так, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, цієї ночі українська ППО збила над областю дві ракети російських окупантів. Уламки ракети спричинили невелику пожежу в одному із сіл Дніпропетровщини, проте ніхто не постраждав.

Ще дві ракети окупантів було знищено над Рівненщиною, заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Також одну ракету українська ППО знищила у небі над Волинською областю, повідомив очільник місцевої ОВА Юрій Погуляйко. Унаслідок падіння уламків не виникло ніяких негативних наслідків, додав він. Відтак подякував ЗСУ за відмінну службу.