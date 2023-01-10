Польща передала українським прикордонникам 10 генераторів, які доставлять на схід України, де тривають запеклі бої.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

У відомстві зазначили, що вже вкотре на запити охоронців кордону відгукнулися наші сусіди з Польщі. Днями вони передали 10 генераторів потужністю по 3300 Ват, які доставлять на схід країни, де точаться запеклі бої.

Цього разу допомогу передали представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг. А організував збір та особисто все доправив до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак.

“Дякуємо польським друзям за підтримку! Разом до перемоги!”, – подякували у Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що 31 грудня 2022 року, до Вінницької області прибув черговий гуманітарний вантаж від партнерів з Мазовецького воєводства Республіки Польща – 22 генератори різної потужності та мастило для їх роботи.

Це була вже друга велика партія гуманітарної допомоги від партнерського регіону. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що, з огляду на постійні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, переданий вантаж покликаний забезпечити стабільну роботу закладів медичної та соціальної сфери, а також “Пунктів незламності”.