Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
У відомстві зазначили, що вже вкотре на запити охоронців кордону відгукнулися наші сусіди з Польщі. Днями вони передали 10 генераторів потужністю по 3300 Ват, які доставлять на схід країни, де точаться запеклі бої.
Цього разу допомогу передали представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг. А організував збір та особисто все доправив до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак.
“Дякуємо польським друзям за підтримку! Разом до перемоги!”, – подякували у Держприкордонслужбі.
Зазначимо, що 31 грудня 2022 року, до Вінницької області прибув черговий гуманітарний вантаж від партнерів з Мазовецького воєводства Республіки Польща – 22 генератори різної потужності та мастило для їх роботи.
Це була вже друга велика партія гуманітарної допомоги від партнерського регіону. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що, з огляду на постійні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, переданий вантаж покликаний забезпечити стабільну роботу закладів медичної та соціальної сфери, а також “Пунктів незламності”.
- Миколаїв отримав від Великої Британії 280 генераторів, які використовуватимуть у разі перебоїв енергетичної системи на об’єктах критичної інфраструктури та у “Пунктах незламності”.
- До міста Ніжин Чернігівської області передано 2 генератори потужністю 550 кВА та 270 кВА, які Японія надала Україні через агентство JICA.
- Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) надали Україні другу партію генераторів, що містить 1 300 одиниць в межах загальної програми гуманітарної підтримки на 100 мільйонів доларів.