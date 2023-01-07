До міста Ніжин Чернігівської області було передано 2 генератори потужністю 550 кВА та 270 кВА, які Японія надала Україні через агентство JICA.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, генератори забезпечать надійне електропостачання двох котелень міста, які обслуговують понад 50% житлового фонду, медичні та соціальні об’єкти.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував за допомогу Японії та зазначив, що через російські атаки по енергетичній інфраструктурі України, зараз вкрай важливо забезпечити надійне енергопостачання споживачів, у чому суттєво допоможуть резервні джерела живлення.

Крім того, Герман Галущенко наголосив, що початок головування Японії у G7 є дуже важливим для посилення двосторонніх відносин.

За даними Міненергетики, Японія продовжить надавати Україні допомогу, зокрема й для проходження зимового періоду. Відтак, наступного тижня очікується чергова партія генераторів з Японії.

Варто зазначити, що з 20 по 22 грудня в Україну прибули 25 генераторів від уряду Японії. Їх планують використовувати для забезпечення опаленням та водою під час сильних морозів.

Крім того, раніше через масштабні знеструмлення в Україні, які виникли внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, японський уряд вирішив передати Києву генератори та ліхтарі на сонячних батареях.

Відповідне рішення уряд Японії ухвалив 22 листопада. Посадовці вирішили продовжити екстрену допомогу Україні, виділивши ще 2,57 млн доларів на підготовку України до зими в умовах критичної ситуації з енергопостачанням.

Зокрема, 7 грудня, міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва.

Під час зустрічі сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній та екстрену підтримку з боку Японії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. В межах першого етапу допомоги Японія надасть Україні 242 генератори, як це було домовлено.