Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що прикордонники приземлили російський безпілотник “Картограф” на Харківщині. Ворожий дрон оснащений камерою з 12 об’єктивами та призначений для створення планів місцевості.
Додамо, що вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.
Атаку на Україну окупанти розпочали близько 3:30, випустивши 18 ракет повітряного, морського та наземного базування одразу із трьох напрямків – північного, південного та східного.
Зокрема із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.
Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу “Shahed-136/131”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10”, “SuperCum”. Усі – знищено.
Тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів.
Довідково. “Картограф” — засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс із сімейства “Птеро”. Політ керується системою автоматичного управління “PteRoBot”.
Зовні БПЛА “Картограф” схожий на літальний апарат сімейства “Орлан”, але має відмінності: камера з 12 об’єктивами та синій колір корпусу літального апарату. Модель була секретно розроблена для потреб ФСБ РФ, використовується Росією у війні з Україною та в Сирії.
- Вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.
- Цієї ночі, 16 травня, під час чергового ракетного обстрілу України, окупанти випустили, зокрема, 6 ракети типу “Кинджал”. Всі вони летіли на Київ.
- Протягом 15 травня російські війська 80 разів завдали ударів по території Херсонської області.