Українські прикордонники збили російський дрон "Картограф" у Харківській області. Безпілотник був оснащений камерою з 12 об'єктивами.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що прикордонники приземлили російський безпілотник “Картограф” на Харківщині. Ворожий дрон оснащений камерою з 12 об’єктивами та призначений для створення планів місцевості.

Додамо, що вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.

Атаку на Україну окупанти розпочали близько 3:30, випустивши 18 ракет повітряного, морського та наземного базування одразу із трьох напрямків – північного, південного та східного.

Зокрема із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.

Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу “Shahed-136/131”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10”, “SuperCum”. Усі – знищено.

Тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів.

Довідково. “Картограф” — засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс із сімейства “Птеро”. Політ керується системою автоматичного управління “PteRoBot”.

Зовні БПЛА “Картограф” схожий на літальний апарат сімейства “Орлан”, але має відмінності: камера з 12 об’єктивами та синій колір корпусу літального апарату. Модель була секретно розроблена для потреб ФСБ РФ, використовується Росією у війні з Україною та в Сирії.