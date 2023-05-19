Українські військові будуть проходити навчання у школах та на військових об’єктах в Італії. Також Італія візьме участь у європейсько-українських навчальних програмах у Бельгії, Польщі та Німеччині.

Джерело: ANSA.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що зараз італійське оборонне відомство розглядає можливість взяти участь у європейській ініціативі з підготовки українських військових, щоб відправити штабний персонал до командувань в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також запропонувати спеціальні модулі, які мають бути проведені, проте у школах і на військових об’єктах Італії.

Зазначимо, що Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а вже зараз обговорює з іншими країнами можливість передачі Україні винищувачів F-16.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак ще у лютому заявив, що Британія готує нову програму навчання українських пілотів.

Ця ініціатива покликана підтримати зусилля України у процесі створення нових українських Військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.

“Цього літа ми плануємо розпочати початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Відтак, ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які згодом можна буде використовувати на інших типах літаків”, – йдеться в заяві уряду Великої Британії.

Розробка плану навчань здійснюється у межах співпраці Великої Британії з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які держава вважає найкращими для того, щоб дати відсіч ворогу.