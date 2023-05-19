Джерело: ANSA.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що зараз італійське оборонне відомство розглядає можливість взяти участь у європейській ініціативі з підготовки українських військових, щоб відправити штабний персонал до командувань в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також запропонувати спеціальні модулі, які мають бути проведені, проте у школах і на військових об’єктах Італії.
Зазначимо, що Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а вже зараз обговорює з іншими країнами можливість передачі Україні винищувачів F-16.
Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак ще у лютому заявив, що Британія готує нову програму навчання українських пілотів.
Ця ініціатива покликана підтримати зусилля України у процесі створення нових українських Військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.
“Цього літа ми плануємо розпочати початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Відтак, ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які згодом можна буде використовувати на інших типах літаків”, – йдеться в заяві уряду Великої Британії.
Розробка плану навчань здійснюється у межах співпраці Великої Британії з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які держава вважає найкращими для того, щоб дати відсіч ворогу.
- Литовські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще щонайменше 1000 до кінця 2023 року.
- 15 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна відкрита для підготовки українських пілотів-винищувачів.
- Збройні Сили Королівства Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року – як на території Норвегії, так і за кордоном.