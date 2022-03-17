Про це повідомляє ССО ЗС України в Facebook.

Ця портативна радіолокаційна станція призначена для розвідки місцевості. Вона здатна виявляти людей і техніку. Зокрема це потрібно для наведення і коригування вогню по виявленим цілям.

“Але усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв”, — додали у повідомленні.

Колишні власники захопленого комплексу поповнили статистику вбитих.