Про це повідомляє ССО ЗС України в Facebook.
Ця портативна радіолокаційна станція призначена для розвідки місцевості. Вона здатна виявляти людей і техніку. Зокрема це потрібно для наведення і коригування вогню по виявленим цілям.
“Але усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв”, — додали у повідомленні.
Колишні власники захопленого комплексу поповнили статистику вбитих.
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