Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
За її словами, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку “ситуація розвивається динамічно”. Маляр додала, що по двох напрямках у передмісті Бахмута українські війська поступово просуваються.
Крім того, захисники вже взяли в полон чимало окупантів.
“Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон. Натомість в самому місті ситуація складніша”, — йдеться в повідомленні.
Заступниця запевнила, що завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль.
- Українські військові повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута, натомість російські армійці відступили.
- В Україні триває 444-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 1982 тисяч російських окупантів.
- Вночі 13 травня російські окупанти атакували Україну 21 БПЛА, З них 17 було знищено силами ППО, однак не обійшлось без влучань.