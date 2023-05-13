Станом на 13 травня українські війська продовжують просуватися на двох напрямках у передмісті Бахмута Донецької області, беручи у полон російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку “ситуація розвивається динамічно”. Маляр додала, що по двох напрямках у передмісті Бахмута українські війська поступово просуваються.

Крім того, захисники вже взяли в полон чимало окупантів.

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“Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон. Натомість в самому місті ситуація складніша”, — йдеться в повідомленні.

Заступниця запевнила, що завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль.