Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому начальнику Управління МВС у Херсонській області через співробітництво з ФСБ. Поплічник співпрацював з росіянами з початку широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомила СБУ.

Чоловік у 2014 році звільнився з лав правоохоронних органів у званні генерал-майора міліції.

Після початку російського вторгнення він потрапив у поле зору кадрового співробітника 3 відділу 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергія Сініцина з позивним “Сабір”. Раніше слідчі встановили, що саме цей ФСБ-шник брав участь у каральних рейдах росіян.

У березні 2022 року у тимчасово окупованому Херсоні він зустрівся з “Сабіром”, який спонукав його долучитися до діяльності проти основ національної безпеки.

За вказівками росіянина підозрюваний мав підшукувати “однодумців” для формування так званого “силового блоку” окупаційних органів. Надалі його мали використовувати під час придушення руху опору в регіоні. Для цього він використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців.

Згодом чоловік став депутатом облради від забороненого “Блоку Володимира Сальдо”.

Генералу міліції повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Він переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.