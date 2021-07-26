За день до старту на Олімпіаді-2020 українську тріатлоністку Юлію Єлістратову відсторонили від змагань.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Зазначається, що Єлістратову відсторонено, згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування (ITA). Причина офіційно не розкривається.

“Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх XXXI Олімпіади в Токіо. Згідно з певними процедурами до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною”, – заявили в НОК.

Нагадаємо, що українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок продовжать виступи в парному розряді Олімпіади в Токіо.

У другому колі парного турніру українки перемогли італійську пару Сара Еррані/Ясмін Паоліні. Поєдинок тривав 1 годину і 48 годин.