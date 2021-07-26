Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Зазначається, що Єлістратову відсторонено, згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування (ITA). Причина офіційно не розкривається.
“Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх XXXI Олімпіади в Токіо. Згідно з певними процедурами до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною”, – заявили в НОК.
Нагадаємо, що українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок продовжать виступи в парному розряді Олімпіади в Токіо.
У другому колі парного турніру українки перемогли італійську пару Сара Еррані/Ясмін Паоліні. Поєдинок тривав 1 годину і 48 годин.
- Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу на Олімпійських іграх у Токіо.
- Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо (Японія). Ця нагорода є першою для команди України на змаганнях та історичною для нашої країни.
- У третій змагальний день Олімпійських ігор в Токіо, у понеділок, 26 липня, за медалі змагаються 14 українських спортсменів.