Про це він написав у Facebook.
Спочатку, отримавши 1 000 гривень за програмою “єПідтримка”, українці могли витратити їх на обмежені категорії товарів та послуг. Під час свого виступу Грюндік зазначив, що компенсацію за загиблого військового можна витратити лише на “книги, кінотеатр, спортзал”.
“Ви чули, що сім’ям загиблих ЗСУшників компенсують 15 млн гривень? Чули це, знаєте? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатр, спортзал?” – сказав комік.
Проте подібний жарт глядачі не оцінили, і Грюндік був вимушений опублікувати відеовибачення після хвилі критики у соцмережах та під відео на YouTube.
За його словами, він вважав свої слова смішними та не мав на меті нікого образити, а “акцентував лише на обмеженості варіантів витратити ці кошти”.
“Я обрав невдалий приклад. Я не мав на меті когось образити і якимось чином зачепити. Я, швидше, акцентував безпосередньо на обмеженості варіантів витратити ці кошти. Жарт є не проявом позиції, а, насамперед, жартом. Та я розумію, що так вважав я, а так вважають не всі. Тому, якщо я когось образив цим жартом, я приношу щирі вибачення, я зовсім не мав на меті такого. Я не хочу когось ображати цим жартом, я вважав це смішним”, – наголосив він.
- Також Міністерству соціальної політики виділили 10 мільярдів гривень для надання щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам. За програмою кошти можна витратити на проживання та оплату житлово-комунальних послуг.
- Додаткові грошові виплати частина внутрішньо переміщених осіб отримає згідно з укладеним меморандумом про взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою.
- Українці, що були вимушені евакуюватися з регіонів, де тривають бойові дії, до безпечніших місць України, можуть в онлайні отримати статус ВПО та подати заявку на щомісячну виплату.
- Зокрема Кабінет Міністрів розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати від міжнародних організацій. Тому грошову допомогу в розмірі 2,2 – 2,5 тис. грн щомісячно зможуть отримати не тільки внутрішньо переміщені українці.