Український стендап-комік Олег Грюндік перепросив за невдалий жарт про загиблих військових Збройних Сил України. Він намагався висміяти компенсації родинам полеглих бійців, порівнявши її з так званою "ковідною тисячею".

Про це він написав у Facebook.

Спочатку, отримавши 1 000 гривень за програмою “єПідтримка”, українці могли витратити їх на обмежені категорії товарів та послуг. Під час свого виступу Грюндік зазначив, що компенсацію за загиблого військового можна витратити лише на “книги, кінотеатр, спортзал”.

“Ви чули, що сім’ям загиблих ЗСУшників компенсують 15 млн гривень? Чули це, знаєте? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатр, спортзал?” – сказав комік.

Проте подібний жарт глядачі не оцінили, і Грюндік був вимушений опублікувати відеовибачення після хвилі критики у соцмережах та під відео на YouTube.

За його словами, він вважав свої слова смішними та не мав на меті нікого образити, а “акцентував лише на обмеженості варіантів витратити ці кошти”.