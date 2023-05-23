У Бєлгородській області Росії скасували режим "контртерористичної операції". Раніше міністерство оборони РФ повідомляло, що буцімто заблокувало та ліквідувало збройні формування.

Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

“Ухвалено рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Білгородської області. Відповідний документ опубліковано”, — йдеться в повідомленні.

Він додав, що також у Бєлгородській області РФ нібито “від рук ЗСУ” загинув мирний мешканець села Козинка: “Знаю, що його дружина перебуває з пораненнями у нашій лікарні, вся необхідна допомога їй надається. Постараюся її найближчим часом відвідати”, — написав Гладков.

Вечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, палала будівля ФСБ.

Згодом стало відомо, що підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Це стало несподіванкою для росіян. Загін РДК і ЛСР у складі двох танків, БТР і ще дев’яти БТРів перетнув міжнародний кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області. в межах 600 метрів від кордону з Сумською областю.

Гладков заявляв, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.