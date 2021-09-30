Українцям, що отримали різні вакцини, дозволили згенерувати COVID-сертифікат у «Дії»

Від сьогодні у державному застосунку “Дія” та на порталі можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech, а другою – Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, також з середині вересня було запроваджено внутрішні COVID-сертифікати, що містять інформацію про вакцинацію проти коронавірусу.

“жовтий” внутрішній, що генерується після щеплення першою дозою дводозної вакцини. Він діє 120 днів та доступний у застосунку Дія на iOS. Згодом буде і на Android.

“зелений” внутрішній, що генерується після повного курсу вакцинації. Він діє 365 днів.

міжнародний COVID-сертифікат, що також генерується після повного курсу вакцинації на 365 днів. Однак у кожної країни є свої терміни дії сертифікатів. Цю інформацію необхідно перевіряти перед подорожжю на сайті МЗС.

У Мінцифри кажуть, що міжнародний сертифікат можна також згенерувати й видрукувати на порталі “Дія”. Українці, які не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або “Дія.Підпису”, також зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним. Документ сформується у форматі PDF.

Користувач може його видрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Як сповіщалося, з 1 липня в Україні стартував бета-тест міжнародних COVID-сертифікатів. Документ може отримати той, хто отримав обидві дози дводозної вакцини проти коронавірусу. У серпні Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.

Для отримання міжнародного сертифіката слід:

Авторизуватися на порталі Дія за допомогою електронного підпису, який можна отримати через банк (інструкція).

Натиснути “Отримати СOVID-сертифікат” на головній сторінці або в розділі ”Послуги”.

Підписати згоду про обробку персональних даних КЕП.

“Дія” шукатиме дані про щеплення користувача в реєстрах, а за підсумками — сформує відповідний сертифікат. Про те, що сертифікат сформований, повідомлять електронною поштою.

Задля того, щоб роздрукувати сертифікат, слід завантажити документ в розділі “Замовлені документи” і блоці “Послуги”.