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Українцям, що отримали різні вакцини, дозволили згенерувати COVID-сертифікат у «Дії»

Від сьогодні у державному застосунку “Дія” та на порталі можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини.

Четвер, 30 вересня 2021, 15:19

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech, а другою – Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, також з середині вересня було запроваджено внутрішні COVID-сертифікати, що містять інформацію про вакцинацію проти коронавірусу.

  • “жовтий” внутрішній, що генерується після щеплення першою дозою дводозної вакцини. Він діє 120 днів та доступний у застосунку Дія на iOS. Згодом буде і на Android.
  • “зелений” внутрішній, що генерується після повного курсу вакцинації. Він діє 365 днів.
  • міжнародний COVID-сертифікат, що також генерується після повного курсу вакцинації на 365 днів. Однак у кожної країни є свої терміни дії сертифікатів. Цю інформацію необхідно перевіряти перед подорожжю на сайті МЗС.

У Мінцифри кажуть, що міжнародний сертифікат можна також згенерувати й видрукувати на порталі “Дія”. Українці, які не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або “Дія.Підпису”, також зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним. Документ сформується у форматі PDF. 

Користувач може його видрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Як сповіщалося, з 1 липня в Україні стартував бета-тест міжнародних COVID-сертифікатів. Документ може отримати той, хто отримав обидві дози дводозної вакцини проти коронавірусу. У серпні Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.

Для отримання міжнародного сертифіката слід:

  • Авторизуватися на порталі Дія за допомогою електронного підпису, який можна отримати через банк (інструкція).
  • Натиснути “Отримати СOVID-сертифікат” на головній сторінці або в розділі ”Послуги”.
  • Підписати згоду про обробку персональних даних КЕП.
  • “Дія” шукатиме дані про щеплення користувача в реєстрах, а за підсумками — сформує відповідний сертифікат. Про те, що сертифікат сформований, повідомлять електронною поштою.

Задля того, щоб роздрукувати сертифікат, слід завантажити документ в розділі “Замовлені документи” і блоці “Послуги”.

Теги: COVID-сертифікат, вакцинація, Дія

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