Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

В МІУ зазначили, що наразі йдеться про налагодження планування та розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізацію закупівель та оновлення рухомого складу.

Зокрема, експерти DB E&C мають:

визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу “Укрзалізниці” у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу;

надати оцінку перспективи закупівлі та виробництва (в Україні та в рамках міжнародної кооперації) пасажирського рухомого складу — електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів.

Також, за словами в.о. голови правління “Укрзалізниці” Олександра Камишіна, DB E&C має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому і приміському сполученнях на найближчі п’ять років та модель фінансування пасажирських перевезень.

“У процесі реформування галузі маємо змінити багаторічну практику, коли пасажирські перевезення фінансуються коштом вантажних. Це окремі напрямки бізнесу нашої компанії, які мають обліковуватись і фінансуватись окремо”, — зазначив Олександр Камишін.

В майбутньому менеджери компанії можуть бути залучені до управління пасажирськими перевезеннями.

“Німецька компанія допоможе “Укрзалізниці” відділити пасажирські перевезення від вантажних, і забезпечити ефективне управління. Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року. За його успішного впровадження на другому етапі “Укрзалізниця” залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році“, — інформує МІУ.

Рональд Пофалла, член Ради директорів DB з питань інфраструктури, привітав початок співпраці та висловив надію, що другий етап, що передбачає передавання пасажирських перевезень в управління компанії, розпочнеться вже на початку 2022 року.

“Підписаний сьогодні контракт є першим етапом співпраці і ми очікуємо, що за його результатами ми перейдемо до наступного етапу вже на початку 2022 року, коли команда німецьких менеджерів буде делегована для операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні. Той шлях, на який зараз стала Укрзалізниця, Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю”, — сказав він.

За словами міністра Олександра Кубракова, передача в управління пасажирських перевезень “Укрзалізниці” DB Consulting “є першим системним кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні”.

Історія угоди з Deutsche Bahn

22 січня 2020 року тодішній прем’єр-міністр Олексій Гончарук, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, повідомив “одну з найголовніших новин дня”:

“Щойно Міністерство інфраструктури підписало “Меморандум про взаєморозуміння” з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn”, — зазначив він.

Глава уряду наголосив, що такий альянс є “логічним продовженням Плану реструктуризації “Укрзалізниці”, анонсованого президентом Володимиром Зеленським. При цьому Гончарук позначив — про продаж або оренду “Укрзалізниці” не йдеться.

Вже на наступний день прем’єр-міністр під час виступу на “Українському сніданку” в Давосі, кажучи про цю угоду, заявив, що Україна має намір “віддати німцям на 10 років в управління залізницю”.

Глава Уряду уточнив, що про деталі “ще потрібно домовлятися”, і ще повинні бути підписані офіційні документи.

Така заява викликала бурхливу реакцію серед народних депутатів. Зокрема, тодішня голова партії “Голос” Юлія Клименко написала в соцмережах, що шокована словами Гончарука про те, що в рамках меморандуму України з Deutsche Bahn “Укрзалізницю” планують передати в управління німецької компанії на 10 років — не маючи на це повноважень та не враховуючи недоцільність такого рішення.

Тим часом в самій “Укрзалізниці” заявили, що підписання угоди з Deutsche Bahn — “прерогатива та ініціатива уряду України”, а наглядова рада компанії детальною інформацією про нього не володіє.

Своєю чергою німецький національний оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn заявив, що не планує брати в управління “Укрзалізницю”, але готовий консультувати та надавати підтримку.