"Укрзалізниця" розширює сполучення між населеними пунктами Донецької та Харківської областей, відтак перевізник призначив низку нових рейсів.

Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

З 4 лютого філія “Донецька залізниця” призначає низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами.

Відтак, призначено поїзди:

№6602 та № 6604 Слов’янськ — Придонецька, №6603 Придонецька — Слов’янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;

№ 6705 Придонецька — Кiндратiвка щоденно та №6703 Словянськ — Кiндратiвка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов’янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;

№ 6704, № 6706 Кiндратiвка — Слов’янськ та Зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине.

Також буде організовано автобусне перевезення на дільниці Придонецька — Лиман, щоденно.

Крім того з 2 лютого курсують приміські поїзди:

№ 6812 Краматорськ — Харкiв, що на дільниці Краматорськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов’янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;

№ 6813 Харкiв — Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Варто зазначити, що нещодавно “Укрзалізниця” також розширила мережу залізничних сполучень України та Польщі. У такий спосіб, перевізник призначив нові рейси з Харкова та Києва. Відтепер українці їздитимуть частіше до Перемишля, Варшави та Хелма.

Поїзд №73/74 Харків — Перемишль відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07.

До Києва він прибуватиме о 21:04, а до Перемишля — об 11:13. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків — Хелм курсує з Харкова по парних числах.

Водночас поїзд №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12.

У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Також пасажири поїзда №19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10.

Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці, пишуть в “Укрзалізниці”.