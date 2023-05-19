Вночі 19 травня російські окупанти атакували Львівщину дронами-камікадзе. Над областю було збито 5 ворожих БПЛА.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Посадовець повідомив, що у проміжку між 3:00 та 5:00 у Львівській області було збито 5 дронів “Shahed-136/131”.

Ще один БПЛА знищено в іншій області на заході України.

Постраждалих та руйнувань внаслідок російської атаки на Львівщині немає.

“Величезна вдячність силам протиповітряної оборони. А жителів Львівщини прошу не ігнорувати повітряних тривог. Це найкраща допомога для наших оборонців”, – наголосив Козицький.

Додамо. що раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що росіяни намагались поцілити в обʼєкт критичної інфраструктури міста.

Загалом під час нічної атаки на Україну окупанти застосували 22 БПЛА та 6 крилатих ракет “Калібр”. Силами та засобами ППО знищено 16 безпілотників та три ракети.