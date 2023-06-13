Джерело: міністр культури та інформаційної політики (МКІП) Олександр Ткаченко у Telegram.

“Термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи”, – написав міністр.

За його словами, церква мала підписати акт протягом трьох робочих днів від дня отримання, а саме з 5 червня. На початку липня Господарський суд Києва має ухвалити рішення щодо зобов’язання УПЦ (МП) усунути перешкоди в користуванні держмайном Національного заповідника Києво-Печерської лаври.

“Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника у судовому засіданні”, – підкреслив міністр.

Комісія МКІП вже завершила свою роботу в Національному заповіднику. Фахівці виявили порушення з боку УПЦ МП. Було підписано із заповідником акт приймання-передачі державного майна, який надалі направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю.