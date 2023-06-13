Джерело: міністр культури та інформаційної політики (МКІП) Олександр Ткаченко у Telegram.
За його словами, церква мала підписати акт протягом трьох робочих днів від дня отримання, а саме з 5 червня. На початку липня Господарський суд Києва має ухвалити рішення щодо зобов’язання УПЦ (МП) усунути перешкоди в користуванні держмайном Національного заповідника Києво-Печерської лаври.
“Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника у судовому засіданні”, – підкреслив міністр.
Комісія МКІП вже завершила свою роботу в Національному заповіднику. Фахівці виявили порушення з боку УПЦ МП. Було підписано із заповідником акт приймання-передачі державного майна, який надалі направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю.
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