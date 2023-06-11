Джерело: #Букви.
Вперше в історії Києво-Печерської лаври відправили панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою. Російська церква ще за його життя піддала анафемі через небажання коритися Московії.
Українські церкви не визнавали чинності цієї анафеми. У МП УПЦ продовжували “проклинати” Івана Мазепу після здобуття Україною незалежності.
У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляли, ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. Водночас в стінах храму звучатиме молитва Богові за Україну та за захисників нашої країни та нашого народу.
Планується, що в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих за ініціативи МКІП та за підтримки Офісу ЮНЕСКО. Зокрема буде презентовано новий проєкт — Музейний центр “Гетьман Іван Мазепа та його доба” на Онуфріївській вежі.
Комісія МКІП вже завершила роботу та підписала із Національним заповідником “Києво-Печерська лавра” акт. Ним було підтверджено передачу державного майна у користування заповідника. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.
Вперше у Києво-Печерській лаврі помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи // 11 фото
- Протягом 1 та 2 травня 2023 року комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” передала у користування Заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як національного, так і місцевого значення.
- Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України під час огляду приміщень Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” виявила в одному з корпусів ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.
- У Мінкульті заявили, що під час передачі майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” зафіксовано аварійне становище та ознаки руйнування в корпусі № 112 “Книжковий склад”. Цією територією користувалася УПЦ МП.