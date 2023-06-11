Вперше у Києво-Печерській лаврі помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври вперше помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи. У день Всіх святих богослужіння відбулося з нагоди 325-річчя освячення храму, який було збудовано коштом Івана Мазепи.

Джерело: #Букви.

Вперше в історії Києво-Печерської лаври відправили панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою. Російська церква ще за його життя піддала анафемі через небажання коритися Московії.

Українські церкви не визнавали чинності цієї анафеми. У МП УПЦ продовжували “проклинати” Івана Мазепу після здобуття Україною незалежності.

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляли, ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. Водночас в стінах храму звучатиме молитва Богові за Україну та за захисників нашої країни та нашого народу.

Планується, що в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих за ініціативи МКІП та за підтримки Офісу ЮНЕСКО. Зокрема буде презентовано новий проєкт — Музейний центр “Гетьман Іван Мазепа та його доба” на Онуфріївській вежі.

Комісія МКІП вже завершила роботу та підписала із Національним заповідником “Києво-Печерська лавра” акт. Ним було підтверджено передачу державного майна у користування заповідника. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.