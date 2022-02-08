Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії закликало своїх громадян, що перебувають на території України виїжджати через зростання загрози бойових дій.

Про це повідомляє місцевий телеканал 1News.

“Поточна порада Нової Зеландії щодо подорожей полягає в тому, що, враховуючи ризик швидкої зміни ситуації з безпекою в Україні, новозеландці, чия присутність там необов’язкова, повинні розглянути можливість виїзду комерційними засобами, якщо це безпечно”, – зазначається у повідомленні.

Варто додати, що за даними телеканалу станом на 7 лютого на території України перебували 30 громадян Нової Зеландії.

“Невелика кількість новозеландців в Україні звернулися до консульських службовців, щоб отримати консультацію щодо поточної ситуації”, – йдеться у пресрелізі зовнішньополітичного відомства країни, поширеному телеканалом.

Там також підкреслили, що Нова Зеландія перебуває у тісному контакті з консульськими партнерами щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій у разі загострення ситуації в Україні.