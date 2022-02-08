Про це повідомляє місцевий телеканал 1News.

“Поточна порада Нової Зеландії щодо подорожей полягає в тому, що, враховуючи ризик швидкої зміни ситуації з безпекою в Україні, новозеландці, чия присутність там необов’язкова, повинні розглянути можливість виїзду комерційними засобами, якщо це безпечно”, – зазначається у повідомленні.

Варто додати, що за даними телеканалу станом на 7 лютого на території України перебували 30 громадян Нової Зеландії.

“Невелика кількість новозеландців в Україні звернулися до консульських службовців, щоб отримати консультацію щодо поточної ситуації”, – йдеться у пресрелізі зовнішньополітичного відомства країни, поширеному телеканалом.

Там також підкреслили, що Нова Зеландія перебуває у тісному контакті з консульськими партнерами щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій у разі загострення ситуації в Україні.