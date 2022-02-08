Про це повідомляє місцевий телеканал 1News.
“Поточна порада Нової Зеландії щодо подорожей полягає в тому, що, враховуючи ризик швидкої зміни ситуації з безпекою в Україні, новозеландці, чия присутність там необов’язкова, повинні розглянути можливість виїзду комерційними засобами, якщо це безпечно”, – зазначається у повідомленні.
Варто додати, що за даними телеканалу станом на 7 лютого на території України перебували 30 громадян Нової Зеландії.
“Невелика кількість новозеландців в Україні звернулися до консульських службовців, щоб отримати консультацію щодо поточної ситуації”, – йдеться у пресрелізі зовнішньополітичного відомства країни, поширеному телеканалом.
Там також підкреслили, що Нова Зеландія перебуває у тісному контакті з консульськими партнерами щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій у разі загострення ситуації в Україні.
- Згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.
- Нагадаємо, у США є докази того, що РФ розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.
- Раніше повідомлялось, що у США є інформація, яка засвідчує, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції на сході України під фальшивим прапором, намагаючись створити привід для вторгнення.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.