Уряд рекомендував розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а в університетах — з 15 серпня, за винятком перших курсів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Водночас він ствердив, що це складне питання, адже пов’язано з безпекою дітей. Шмигаль сказав, що дитячі садочки, школи та університети, окрім тих, що знаходяться на прифронтових територіях, повинні працювати.

“Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях”, — зауважив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес – і очної, і змішаної форм навчання. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручили забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.

Органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки, візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти. У сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання, у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.