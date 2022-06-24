Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Водночас він ствердив, що це складне питання, адже пов’язано з безпекою дітей. Шмигаль сказав, що дитячі садочки, школи та університети, окрім тих, що знаходяться на прифронтових територіях, повинні працювати.
“Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях”, — зауважив прем’єр.
Шмигаль наголосив, що місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес – і очної, і змішаної форм навчання. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручили забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.
Органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки, візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти. У сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання, у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.
- Нагадаємо, що для того, щоб відновити повноцінний навчальний процес, проводяться заходи з посилення безпеки. Співробітники ДСНС здійснюють обов’язкову перевірку закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
- Також програма для організації відеоконференцій Zoom має намір надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.
- Раніше повідомлялося, що міністр освіти України Сергій Шкарлет та міністерка освіти, науки і спорту Литовської Республіки Юргіта Шюгждінієне обговорили процес організації навчання українських дітей, які тимчасово перебувають у Литві через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.
- Корпорація Google передасть вчителям з України 43 тисяч ноутбуків Chromebook. Нещодавно Мінцифри разом з Міністерством освіти і науки домовилися про партнерство з Google for Education.