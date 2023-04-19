18 квітня Уряд ухвалив постанову "Деякі питання захисту осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України", розроблену командою Мінреінтеграції.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що постановою затверджено порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиного реєстру депортованих осіб. Так, міністерствам, центральним і місцевим органам влади, головам обласних військових адміністрацій доручено щомісяця подавати до Національного інформаційного бюро (НІБ) інформацію про депортованих осіб. Саме цей орган відповідатиме за збір і внесення таких даних до реєстру.

Відповідно до постанови НІБ також забезпечуватиме обмін інформацією з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, Центральним агентством з розшуку й іншими міжнародними організаціями. Також нацбюро представлятиме інтереси депортованих дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту їхніх прав та інтересів.

Крім того, НІБ надаватиме Міністерству закордонних справ (МЗС) усю необхідну інформацію для розшуку та повернення таких осіб. Наголошено, що на МЗС покладено завдання забезпечити широку взаємодію в цих питаннях із міжнародними організаціями.

Своєю чергою, органи місцевої влади зобов’язані проводити роз’яснювальну роботу серед місцевого населення про важливість передачі будь-якої відомої інформації про зниклих дорослих і дітей. Це дозволить зібрати якомога більше даних, а відтак – полегшить їх пошуки та повернення.