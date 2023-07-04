Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, загалом для подолання наслідків теракту уряд спрямував понад 4 млрд грн. Це кошти на підвезення питної води, відбудову об’єктів, виплату одноразової допомоги постраждалим.

Крім того, відразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже розпочалися.

Станом на сьогодні вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

Додамо, що за даними Мінекономіки, сума прямих збитків, спричинених підривом дамби Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати заново.

Окремо, за оцінкою Міндовкілля, шкоди навколишньому середовищу завдано щонайменше на $1,5 млрд.