У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів утворив Український ветеранський фонд. Він має запрацювати з 2022 року.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це рішення дозволить акумулювати кошти, що будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу.

“Новостворений фонд допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, які спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, відновлення фізичного й психічного здоров’я, підвищення професійного й освітнього рівня та ведення підприємницької діяльності”, – заявив очільник Уряду.

У пояснювальній записці вказано, що діяльність фонду стимулюватиме розробку та впровадження сучасних проєктів, спрямованих та підтримку ветеранів та їхніх сімей, сприятиме їхній адаптації до соціуму. Фонд також буде стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, зокрема й на грантовій основі.

Джерелами формування коштів фонду передбачено кошти державного бюджету, добровільні внески фізичних та юридичних осіб, зокрема й іноземних, інші джерела, дозволені українським законодавством.

У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо матеріальної підтримки осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб та виділив на це у липні-грудні 2021 року 5,3 млрд гривень.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд розробив ініціативу про підвищення виплат ветеранам Міністерства внутрішніх справ. Задля пояснення деталей до мітингарів відправився заступник міністра соціальної політики.

Нагадаємо, що сьогодні під будівлею Верховної Ради України в центрі Києва відбувається всеукраїнська акція протесту ветеранів Міністерства внутрішніх справ (МВС). В якийсь момент вона переросла в сутички з правоохоронцями.

Протестувальники тримали плакати з гаслами наступного змісту: “Перерахунку пенсій ветеранам МВС!”, “Пенсіонер МВС – жебрак, кинутий владою”, “Раніше боролися зі злочинністю, зараз боремося за свої права” тощо.

Пенсіонери силових структур вимагали, щоб до них вийшов спікер ВР Дмитро Разумков, проте цього не сталося.

Варто зазначити, що минулого тижня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів щодо пенсій військовим пенсіонерам. Йдеться про підвищення виплат військовослужбовцям, котрі перебувають на пенсії.

Зокрема передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень. Також планується підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Цим рішенням хочуть зменшити диспропорцію. Так, через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами.