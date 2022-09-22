Щоб зміцнити енергетичну безпеку Великої Британії, уряд скасував мораторій на видобуток сланцевого газу та підтвердив свою підтримку нового раунду ліцензування нафти та газу.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

На тлі незаконного вторгнення Путіна в Україну та застосування “енергетичної зброї” британський уряд вживає конкретних кроків для збільшення власних джерел енергії, зменшення залежності від іноземного імпорту та вивчення всіх можливих варіантів посилення внутрішньої енергетичної безпеки. Для цього доцільно використовувати усі засоби для збільшення видобутку нафти і газу у Великій Британії, зокрема за допомогою нових ліцензій на нафту і газ, та видобутку сланцевого газу.

“Зняття мораторію допоможе сланцевій промисловості розблокувати британський природний газ у кількостях, достатніх для задоволення потреб Великої Британії у найближчі десятиліття”, – привітала рішення компанія Cuadrilla, якій належать найбільші свердловини з видобутку в країні.

Влада очікує, що видасть понад 100 ліцензій розробникам нових родовищ, після чого вони повинні будуть отримати дозвіл на видобуток від місцевої влади та регулюючих органів.

Метод гідравлічного розриву пласта для видобутку газу було заборонено у Великій Британії з 2019 року через загрозу землетрусів. Проти фрекінгу виступають і екологічні активісти, зокрема через можливість зараження вод отруйними хімічними сполуками.

Довідка. Гідравлічний розрив пласта (фрекінг) — це технологічний процес закачування рідкої суміші під тиском, достатнім для розкриття природних чи утворення штучних тріщин у продуктивному пласті (зазвичай зі щільних порід) із подальшим закачуванням рідини (на водній або вуглеводневій основі, кислотних розчинів тощо) із розклинювачем або без нього для створення високої пропускної здатності з метою отримання припливу пластових флюїдів у свердловину після закінчення процесу.