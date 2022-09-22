Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
На тлі незаконного вторгнення Путіна в Україну та застосування “енергетичної зброї” британський уряд вживає конкретних кроків для збільшення власних джерел енергії, зменшення залежності від іноземного імпорту та вивчення всіх можливих варіантів посилення внутрішньої енергетичної безпеки. Для цього доцільно використовувати усі засоби для збільшення видобутку нафти і газу у Великій Британії, зокрема за допомогою нових ліцензій на нафту і газ, та видобутку сланцевого газу.
“Зняття мораторію допоможе сланцевій промисловості розблокувати британський природний газ у кількостях, достатніх для задоволення потреб Великої Британії у найближчі десятиліття”, – привітала рішення компанія Cuadrilla, якій належать найбільші свердловини з видобутку в країні.
Влада очікує, що видасть понад 100 ліцензій розробникам нових родовищ, після чого вони повинні будуть отримати дозвіл на видобуток від місцевої влади та регулюючих органів.
Метод гідравлічного розриву пласта для видобутку газу було заборонено у Великій Британії з 2019 року через загрозу землетрусів. Проти фрекінгу виступають і екологічні активісти, зокрема через можливість зараження вод отруйними хімічними сполуками.
Довідка. Гідравлічний розрив пласта (фрекінг) — це технологічний процес закачування рідкої суміші під тиском, достатнім для розкриття природних чи утворення штучних тріщин у продуктивному пласті (зазвичай зі щільних порід) із подальшим закачуванням рідини (на водній або вуглеводневій основі, кислотних розчинів тощо) із розклинювачем або без нього для створення високої пропускної здатності з метою отримання припливу пластових флюїдів у свердловину після закінчення процесу.
- Прем’єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер закликав Німеччину добувати газ шляхом фрекінгу, щоб позбутися газової залежності від РФ.
- Європейські уряди окреслили нові заходи, щоби впоратися з потенційним дефіцитом енергоресурсів цієї зими, і почали вдосконалювати енергетичні мережі для розподілу електроенергії, оскільки потоки російського газу все ще йдуть зі значно зниженими обсягами на тлі війни в Україні.
- Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підпише контракти на скраплений природний газ під час свого візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у неділю, оскільки ФРН шукає нових партнерів для заміни імпорту енергоносіїв з РФ.
- В Європейському Союзі запаси газу становлять близько 80%. ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу.