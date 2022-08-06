Взимку уряд встановив, що за порушення вимоги закону “Про рекламу” щодо протидії дискримінації передбачений штраф у розмірі 65 тисяч гривень.
Кошти з рекламодавця стягуватимуть у наступний спосіб:
- Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю.
- Згодом рекламодавець сплачує санкцію у державний бюджет за місцем реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.
- Також порушники мають право звернутися до Держпраці або суду щодо оскарження рішення про штраф.
ДОВІДКА. Дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, що містить твердження або зображення про інтелектуальну, фізичну чи іншу перевагу однієї статі над іншою.
Також такою рекламою є та, що пропагує стереотипи щодо ролі чоловіка та жінки, принизливе та зневажливе ставлення, принижує гідність, демонструє насильство за ознакою статі тощо.
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