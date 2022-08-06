У січні 2022 року почали діяти зміни до закону про рекламу, згідно з якими роботодавців штрафуватимуть через зазначення бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри претендента у вакансії. Відсьогодні Кабінет Міністрів України затвердив порядок стягування штрафів за порушення цих вимог.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Взимку уряд встановив, що за порушення вимоги закону “Про рекламу” щодо протидії дискримінації передбачений штраф у розмірі 65 тисяч гривень.

Кошти з рекламодавця стягуватимуть у наступний спосіб:

Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю.

Згодом рекламодавець сплачує санкцію у державний бюджет за місцем реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.

Також порушники мають право звернутися до Держпраці або суду щодо оскарження рішення про штраф.

ДОВІДКА. Дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, що містить твердження або зображення про інтелектуальну, фізичну чи іншу перевагу однієї статі над іншою.

Також такою рекламою є та, що пропагує стереотипи щодо ролі чоловіка та жінки, принизливе та зневажливе ставлення, принижує гідність, демонструє насильство за ознакою статі тощо.