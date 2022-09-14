14 вересня уряд виділив Харківській області із резервного фонду Держбюджету 400 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у Facebook.

Він сказав, що у Харків вже направлені додаткові підрозділи ДСНС, а також вирішується питання забезпечення міста додатковими генераторами енергії.

Водночас міністр зауважив, що місцева влада та відповідні служби напрацювали план повного відновлення електропостачання в місті та працюють над його реалізацією.

На місці працюватимуть представники Мінрегіону, Мінерго та ДСНС для координації питання повного відновлення електропостачання міста, оцінки ситуації та додаткових потреб в матеріалах та обладнанні: “Ця атака Росії на об’єкти критичної інфраструктури напередодні початку опалювального сезону підтвердила наміри агресора залишити наших мирних громадян без світла, води та тепла”, — додав Чернешив.