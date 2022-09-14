Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у Facebook.
Він сказав, що у Харків вже направлені додаткові підрозділи ДСНС, а також вирішується питання забезпечення міста додатковими генераторами енергії.
Водночас міністр зауважив, що місцева влада та відповідні служби напрацювали план повного відновлення електропостачання в місті та працюють над його реалізацією.
На місці працюватимуть представники Мінрегіону, Мінерго та ДСНС для координації питання повного відновлення електропостачання міста, оцінки ситуації та додаткових потреб в матеріалах та обладнанні: “Ця атака Росії на об’єкти критичної інфраструктури напередодні початку опалювального сезону підтвердила наміри агресора залишити наших мирних громадян без світла, води та тепла”, — додав Чернешив.
- Високопоставлений військовий чиновник США заявив, що Росія втратила свої здобутки на Харківщині і низка російських військових, відступаючи з України, перетнувши кордон повернулись назад до РФ.
- Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.
- За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Росія визнала свою поразку на Харківщині і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.