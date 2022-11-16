Кабінет міністрів ухвалив дві постанови, які надають додаткове фінансування для забезпечення трансляції українського телебачення.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Урядовці підтримали проєкт постанови “Деякі питання спрямування коштів державного бюджету у 2022 році для здійснення заходів з відновлення телерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях”.

Постанова передбачає виділення додаткових 410 млн гривень для забезпечення відновлення телерадіомовлення у вищезгаданих регіонах за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

У повідомленні зазначається, що кошти виділять Держспецзв’язку на безповоротній основі. Вони підуть на потреби концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який здійснює трансляцію цифрового сигналу українських каналів у форматі Т2. Додаткові кошти будуть спрямовані на обладнання для відновлення мовлення.

Також уряд схвалив постанову “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для забезпечення функціонування цифрового ефірного мовлення”.

Відтак кошти обсягом 131,4 млн гривень підуть на: забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів в МХ -1, -2, -3, -5; безперервний моніторинг ефірної мережі, а також на обладнання головної станції мультиплексування, супутникових і наземних каналів зв’язку.

Нагадаємо, що одразу після звільнення правобережної частини Херсонської області концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення забезпечив трансляцію українського телебачення у Херсоні та навколишніх населених пунктах.

Зараз на 31 каналі у цифровому форматі Т2 доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.

Також завдяки фахівцям концерну жителі Херсонської області можуть слухати у FM-діапазоні Перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонської області.