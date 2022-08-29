Мер Одеси Геннадій Трухав зазначив, що змушений спростувати заклики щодо переговорів з РФ, оскільки, за його словами "ціла низка українських ЗМІ передрукували російське вкидання".

Про це міський голова написав у Facebook.

Так, він заперечив, що виступає за будь-які переговори із РФ, зокрема щодо Криму до того моменту, поки росіяни не полишать усі території, що належать Україні.

“Цитую російські новинні агенції: “Мер Одеси Геннадій Труханов закликав вести переговори з росією”. Вимушений офіційно заявити, що це є брехнею від першого до останнього слова. Можу лише з задоволенням зазначити, що ЗМІ кремлівських окупантів вдаються до фейків, мета яких очевидна — схилити Україну до переговорів”, – пояснив очільник міста.

З метою уникнення подальших маніпуляцій, Труханов коротко зазначив, що окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни, водночас “ми будемо боротись до нашої остаточної Перемоги”.

Він наголосив, що в Україні сталася безпрецедентна консолідація суспільства. За його словами, ми всі єдині, як ніколи, тому спроби російської пропаганди посіяти розкол у наших лавах — приречені.

Труханов також звернувся до журналістів та закликав перевіряти першоджерела.

В інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти знесення пам’ятника Катерині II. Також він висловився за пошуки компромісів із РФ щодо Криму. Труханов остаточно відкинув свої проросійські погляди у 2015 році, проте не очікував повномасштабної війни. Одесу він вважає інтернаціональним містом.