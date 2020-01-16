Аналіз опубліковано на сайті аналітичного центру.

На сайті вказано, що Нахайло – британо-український журналіст і “ветеран української газети, що базується в Києві”. Раніше він був політичним радником в ООН, а також директором української служби “Радіо Свобода”.

В аналізі зазначено, що новорічне звернення Зеленського було “нетрадиційним”, і разом з тим стало “однією із найзначніших промов в його молодій політичній кар’єрі”.

На думку автора, в зверненні до українців Зеленський “виклав своє бачення інклюзивної української національної ідентичності, що долає етнічні і мовні бар’єри”. Він зазначив, що основна ідея президента була в необхідності усвідомлення національної єдності.

“Він закликав свою аудиторію замислитися над тим, що означає бути українцем сьогодні. Він запропонував їм зосередитися на тому, що об’єднує, а не розділяє українців. У країні, більш звикшій до поляризації наративів імперії і окупації, це було чимось новим”, – зазначено в тексті.

Автор спробував також пояснити, що мав на увазі президент, коли говорив про те, що назви вулиць і пам’ятники неважливі. При цьому, вказавши, що “критики Зеленського” нібито вхопилися за його спроби “применшити” значення певних історичних цінностей.