Аналіз опубліковано на сайті аналітичного центру.
На сайті вказано, що Нахайло – британо-український журналіст і “ветеран української газети, що базується в Києві”. Раніше він був політичним радником в ООН, а також директором української служби “Радіо Свобода”.
В аналізі зазначено, що новорічне звернення Зеленського було “нетрадиційним”, і разом з тим стало “однією із найзначніших промов в його молодій політичній кар’єрі”.
На думку автора, в зверненні до українців Зеленський “виклав своє бачення інклюзивної української національної ідентичності, що долає етнічні і мовні бар’єри”. Він зазначив, що основна ідея президента була в необхідності усвідомлення національної єдності.
“Він закликав свою аудиторію замислитися над тим, що означає бути українцем сьогодні. Він запропонував їм зосередитися на тому, що об’єднує, а не розділяє українців. У країні, більш звикшій до поляризації наративів імперії і окупації, це було чимось новим”, – зазначено в тексті.
Автор спробував також пояснити, що мав на увазі президент, коли говорив про те, що назви вулиць і пам’ятники неважливі. При цьому, вказавши, що “критики Зеленського” нібито вхопилися за його спроби “применшити” значення певних історичних цінностей.
- Нагадаємо, Президент Зеленський привітав громадян України з Новим роком. У своєму 13-хвилинному новорічному відео привітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про звичні речі, які зазвичай звучать в святкових роликах Глави держави. Основним посилом привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів і розбіжностей між нами.
- У ролику знялися спортсмени Олександр Усик, Сергій Бубка та Василь Вірастюк.
- Також в відеопривітання Глави держави з’явилися зірки українського шоу-бізнесу Джамала, Тіна Кароль та Марія Єфросиніна.